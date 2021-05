Lions: “Il Sant’ Anna Hospital in via di chiusura: cosa succederà?”

Riceviamo e pubblichiamo a seguire la nota a firma del Distretto Lions 108 insieme a X, IX e XI circoscrizione

In questi ultimi giorni, si è sentito molto parlare della chiusura di una delle strutture sanitarie più importanti della Calabria. Dipendenti, cittadini calabresi, Lions, ma soprattutto i malati si chiedono cosa succederà.

Lettere inviate al Presidente della Repubblica, pagine di giornali, televisioni voci su voci. Perché succede questo solo in Calabria.

Una delle strutture che ha salvato migliaia di vite umane, una struttura considerata eccellenza a livello nazionale nel settore sanitario e cosi delicato poi come la cardiochirurgia, una delle strutture che ha invertito la tendenza ad emigrare oltre regione e risparmiando vite e danaro del cittadino e pubblico, una struttura che ha anzi creato immigrazione nella nostra regione e città, una struttura che ha fatto da volano alla economia provinciale e cittadina, una struttura unica per alcune tipologie di interventi …….la si vuole distruggere. Il tutto in una bolla di sapone. Flop!

Fermata in qualche giorno e tolta “ex abrupto” dalla sistema pratico della reale emergenza sanitaria tra le più delicate: il paziente abbisognevole di intervento cardiochirurgico in cui i minuti diventano determinanti per le gravi conseguenze e per la vita stessa.

La X circoscrizione Lions con il suo Presidente prof. dott. Roberto Iuliano, insieme al dott. Antonio Monaco Presidente della IX circoscrizione ed al dott. Achille Capria presidente della XI circoscrizione assieme al governatore del distretto 108y Prof. Dott. Antonio Marte hanno fatto proprio il problema della sanità in Calabria scrivendo una lettera al Presidente della repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi a lui come baluardo e difensore dei diritti di tutti i cittadini e richiamando l’ art 32 della costituzione italiana che stabilisce la massima tutela della salute come fondamentale ed inalienabile diritto di ogni persona.

Hanno evidenziato l’importanza non di chiudere ma la necessità di aprire le strutture sanitarie ed adeguarle ai fabbisogni del cittadino sempre in crescita nella popolazione.

Lo dimostrano i mesi o anni di attesa per alcune prestazioni sanitarie le lunghe code presso i pronto soccorsi degli ospedali e la carenza di posti letto e di personale sanitario.

Perché la popolazione aumenta, perché la richiesta di sanità aumenta perché le patologie aumentano, perché la vita stessa si è prolungata determinando la presenza di ancor più persone che necessitano di terapie e cure e le patologie cardiologiche sono tra le prime cause di morte nella popolazione.

La “lezione” del Covid non è servita a fare capire che nella sanità non bisogna tagliare, ma investire e se mai razionalizzare.

Hanno così chiesto al Signor Presidente Sergio Mattarella di porre fine alle diseguaglianze esistenti tra le differenti regioni.

Al pari di ospedali dai nomi altisonanti e punti di riferimento, giustamente , nazionale cosi aveva trovato un suo spazio da oltre venti anni nella considerazione generale il S Anna Hospital per quanto concerne la cardiochirurgia e chirurgia vascolare.

Nomi di cardiochirurghi che hanno dato e ricevuto lustro dalla struttura ora operano in cliniche ed ospedali di grande rilievo nazionale in diverse regioni italiane.

Ma se non si considera la vita stessa di tanti conterranei cardiopatici, se non si considera l’onere che dovranno affrontare le famiglie dovendosi recare in altre regioni, se non si considera che diversi di questi non riusciranno ad andare per difficoltà economiche o perché non faranno in tempo a recarsi e la loro vita cesserà prima, di certo passeranno in secondo ordine tutti coloro che, giovani e più anziani, madri e padri con le loro famiglie rimarranno senza un lavoro, senza uno stipendio.

Cosa diranno ai loro figli, cosa diranno alle loro banche in cui hanno contratto un mutuo, e cosa diranno alle assicurazioni per tutto quello che non potranno pagare? E’ ben diverso cercare un lavoro rispetto al fatto di essere estromessi dal lavoro.

Un lavoro che mai nessuno pensava potesse essere così strappato…. In men di 24 ore… come il più bel dono di Natale della loro vita!

Certo si dice “alla morte non c’è rimedio”! Ebbene provate a dirglielo al paziente cardiopatico grave , proprio quello che si rivolgeva alla struttura. Non tutto il personale era medico , non tutto il personale era giovane e pronto a rifarsi una vita. Oltre 350 lavoratori oltre 350 famiglie con i rispettivi figli e case.

E ora chiediamoci: vogliamo davvero chiudere questo ospedale? No per nulla! Non lo vogliono i lavoratori della struttura, non lo vogliono i pazienti, non lo vogliono i cittadini calabresi, non lo vuole il personale sanitario degli ospedali calabresi perché sa benissimo le risposte positive sempre ricevute dalla struttura a garanzia del paziente e degli operatori sanitari stessi, non vogliono le Associazioni di Servizio e di volontariato. Vox Populi, Vox Dei!

Non lasciamo a casa questo personale di alta professionalità. Non smembriamo questa squadra. Non sarà mai la stessa.

Una squadra quando funziona bene non va mai cambiata, lo sanno tutti gli sportivi del mondo. E’ un risparmio di vite, è un risparmio di soldi privati per i costi che le famiglie devono e dovranno affrontare recandosi in altre regioni; è un risparmio di soldi della sanità calabrese per il rimborso alle altre regioni dove gli stessi cittadini calabresi si sono e si dovranno rivolgere per la prestazione sanitaria.

Ma per un attimo non pensiamo al materiale, non pensiamo alle vite perse o guadagnate, non pensiamo ai soldi e rimborsi sanitari ma pensiamo al personale della struttura : a tutti quei sanitari che ogni giorno recandosi sul posto di lavoro, riponevano nel loro armadietto i propri vestiti, i propri pensieri, le proprie famiglie, i propri affanni, e si “vestivano” di tuta e camice dall’alba per giornate intere ed anche di notte lavorando per farci stare meglio, per salvarci, per correggere spesso i tanti nostri errori, le tante nostre negligenze alimentari, comportamentali, gli stili di vita errati…la nostra vita nelle loro dita, nei loro pensieri; il loro lavoro…. aiutare la nostra vita bella o brutta, felice od infelice, bianchi o neri, credenti o non credenti, buoni o cattivi ma per loro… solo …uomini o donne, vite da salvare.

Oggi spetta a noi sollevare la mano ed aiutare questo personale che tanto bene ha fatto alla città ed alla Calabria tutta. Aiutiamo questa struttura ad aiutarci, aiutiamo il S Anna Hospital. E’ una sicurezza sapere che il suo posto è qui, in piedi, circondato dalle strade e da tutti noi cittadini. Che il buon senso della sana politica prevalga!