S.Anna Hospital: nessuna firma del contratto, Incontro interlocutorio con l’Asp di Catanzaro

Si è chiusa con un nulla di fatto la riunione tra la triade commissariale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e i vertici del Sant’Anna Hospital di Catanzaro, convocata per la “programmazione delle attività assistenziali funzionali agli accordi contrattuali”.

Tutto è stato rinviato a martedì prossimo quando dovrebbe tenersi un nuovo incontro tra le parti.

Alla riunione con i vertici della clinica cardiochirurgica catanzarese, non ha partecipato la commissaria Luisa Latella ma solo i due direttori amministrativo e sanitario dell’azienfda rispettivamente, Francesco Marchitelli Ilario Lazzaro. Secondo quanto si è appreso sono state solo presentate le proposte relative alle prestazioni per l’anno 2021, ma non c’è stata nessuna sottoscrizione di contratti.

Amarezza e delusione serpeggiano tra i dipendenti della clinica cardiochirurgica che hanno stazionato per ore davanti all’ingresso della sede dell’Asp e tra i sindacalisti dell’Usb che hanno organizzato il sit-in. “Si è trattato di un incontro – ammette sconfortato uno dei sindacalisti presenti – assolutamente interlocutorio. Non è stato fatto alcun passo in avanti e la situazione non è delle migliori per le 300 famiglie dei lavoratori che operano all’interno del Sant’Anna Hospital.

Un’impasse che che rischia di acuire non solo il dramma vissuto dai dipendenti ma di riverberarsi ancora negativamente sui pazienti”. (ANSA).