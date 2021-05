Sant’Anna: De Magistris, istituire subito un tavolo interistituzionale

“La vicenda del S.Anna Hospital di Catanzaro, ancora una volta oggetto di decisione da parte del TAR Calabria, non può più restare in balia di prolungate incertezze e condotte che mettono a rischio la salute di pazienti e il lavoro di centinaia di persone. È necessario istituire subito un tavolo interistituzionale tra ufficio del commissario alla sanità, prefettura e Comune di Catanzaro e commissari Asp della città per trovare una rapida e credibile soluzione.

La vita e il lavoro delle persone deve prescindere sia dall’autonoma e doverosa attività della magistratura penale, sia dall’incapacità di chi dovrebbe garantire, in questa grave vertenza, chiarezza, efficienza, trasparenza e legalità.”

Lo afferma Luigi de Magistris candidato presidente della regione Calabria