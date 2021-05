Management S.Anna Hospital: incontro interlocutorio in Prefettura a Catanzaro

Riunione questa mattina in Prefettura di Catanzaro per Cda del S.Anna Hospital. L’incontro era stato programmato in seguito all’ultima sentenza del Tar che ha sostanzialmente dato ragione alla Casa di Cura che attende ancora la firma del contratti per il 2020 che è stata negata, con apposita ordinanza, dalla triade commissariale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

Al momento la situazione è in stand by in quanto il commissario Asp Latella ha 60 giorni di tempo per riproporre la stessa ordinanza o proporne una nuova.

Domani è prevista la firma dei contratti 2021 ma non se riguarderà anche la clinica cardiochiurgica catanzarese. Il management della struttura ha esternato al Prefetto tutta la sua preoccupazione sul futuro e non sarebbe esclusa l’ipotesi di dichiarare fallimento in caso di mancata firma del contratti 2020 e 2021.