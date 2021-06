S.Anna Hospital: Lega, soddisfazione per prossima firma contratto”

“Apprendiamo con grande soddisfazione che finalmente i commissari dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro hanno deliberato di sottoscrivere il contratto di riconoscimento al S.Anna Hospital dell’importo necessario per poter proseguire l’attività cardiologica”. Lo afferma, in una nota, il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno.

“Di questo siamo veramente contenti – prosegue Saccomanno – perché è una battaglia che ha portato avanti il nostro partito e quindi, grazie anche alla posizione assunta dal presidente f.f.

della Regione Nino Spirlì, si è riusciti appunto a concretizzare qualcosa di molto importante per la nostra regione. Salvare il S.Anna Hospital è stata un’operazione di grande valenza sociale e sanitaria; questo sta a dimostrare che quando si lavora per il bene comune e si è convinti di quel che si fa, soprattutto si ha a cuore il bene dei calabresi, allora le battaglie si vincono e si vincono sempre”.

“Noi siamo sicuri come Lega – sostiene ancora il commissario regionale del partito – che tutte le battaglie che andremo a fare per il bene della nostra regione le vinceremo tutte perché sono battaglie di onestà, trasparenza e competenza”. (ANSA).