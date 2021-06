Vono (Iv): Determina Asp consente ai pazienti calabresi di tornare a curarsi al S.Anna

“Finalmente i pazienti calabresi potranno riprendere a curarsi e sottoporsi agli interventi specialistici all’Ospedale Sant’Anna di Catanzaro. La delibera dell’ Asp che ha assegnato i budget per acuti e post acuti, delle strutture private accreditate per l’anno 2021, darà una boccata d’ossigeno a tutto il sistema sanitario regionale e permetterà al nostro territorio di non perdere un polo d’eccellenza dove lavorano 300 persone di cui numerosi specialisti in cardiologia”. Lo dichiara Silvia Vono, senatrice calabrese di Italia Viva.