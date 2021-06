Cardiochirurgia Umg, Mastroroberto: “Negli anni prestazioni in grande miglioramento ma noi poco considerati. Pubblico penalizzato”

“Io generalmente cerco di parlare di questioni che si riferiscono alla Cardiochirurgia universitaria senza fare riferimento ad altri. L’unico augurio che faccio è che la Calabria, che aveva tre Cardiochirurgie, possa tornare ad averle”. Così il direttore della Cardiochirurgia Universitaria del Policlinico Mater Domini Pasquale Mastroroberto risponde ai cronisti a una domanda sulla vertenza S.Anna.

Nessun commento diretto sulla vicenda a margine di una conferenza stampa da lui convocata durante la quale comunque lo spazio per ribadire il giudizio negativo sul poco peso attribuito al suo reparto, anche a vantaggio della sanità privata non manca affatto. “Il pubblico è stato penalizzato negli anni ed è chiaro” ribadisce in più occasioni il dirigente.

I numeri

Mastroroberto innanzitutto parla di qualità di assistenza sanitaria e di mortalità a 30 giorni dagli interventi eseguiti e sottolinea come Cardiochirurgia Universitaria di Catanzaro abbia fatto passi importanti in avanti.

“In un decennio di attività – ha sottolineato – i miglioramenti sono evidenti come possiamo evincere dai rapporti Pne Agenas che si sono susseguiti negli anni. Si è partiti nel biennio 2013-2014 con un dato nettamente peggiore alla media nazionale per quanto riguarda i decessi entro un mese, seguiti agli interventi per valvulopatie e per l’impianto del bypass coronarico isolato (4.62% rispetto al 2.31% in Italia) si è proseguiti con una percentuale nella media nazionale nel 2017 e 2018, sino ad avere oggi una mortalità, per questi interventi, inferiore all’1%.

“Un dato sia importante che incoraggiante – sottolinea – che dovrebbe essere riconosciuto”. Mastroroberto parla di un riconoscimento necessario a tutti i livelli. Da parte dell’utenza “che si possa rendere conto che ha a disposizione in casa di una assistenza spesso di prim’ordine” ma anche delle istituzioni sanitarie.

“E qui ci sono le note dolenti – prosegue Mastroroberto -. Quanto a numeri di posti letto ricordo che il dca di riferimento è il 64/2016 del commissario Scura. Ce ne assegnava 14 e quattro di terapie intensive sottratte ai letti complessivi di Rianimazione. Un numero insufficiente anche confrontandoli ad altri strutture pubbliche e private, anzi il pubblico è stato penalizzato dai vari commissari”. Mastroroberto confronta i numeri Umg con i 20 posti di degenza del’Gom di Reggio e con lo stesso numero del S.Anna Hospital (unico riferimento diretto alla clinica catanzarese) con l’aggiunta di 10 posti di terapia intensiva.

Le proposte

“Il vero problema sono i pochi posti destinati ai malati più gravi, è lì che si crea l’imbuto, la situazione non è migliorata negli anni eppure gli spazi per predisporre altre terapie intensive non mancherebbero.”. Mastroroberto poi ricorda le varie proposte da lui presentate ai commissari della Mater Domini che si sono susseguiti “Noi eseguiamo 350 interventi l’anno servirebbe un investimento ulteriore in posti letto, infermieri, rianimatori per arrivare a 500, un miglioramento per la cardiologia universitaria e per l’utenza perchè si creerebbero le condizioni per ridurre, illusorio poterla abbatterla del tutto, la mobilità passiva che al momento ha un peso economico di 287milioni di euro sulla sanità calabrese secondo dati nazionali. Ho sollecitato più volte i vertici dell’Azienda universitaria, ho anche strappato un impegno con una stretta di mano dal commissario Zuccatelli ma oggi il problema rimane”

Convegno

L’incontro con i media è stata anche l’occasione per presentare il settimo simposio internazionale di Cardiochirurgia intitolato Complex disease of thoaracic and Thoraco-Abdominal Aorta.

Tratterà tutte le tematiche inerenti le patologie acute e croniche dell’aorta, il trattamento mini-invasivo della malattia valvolare aortica, oltre a una sessione dedicata alla prevenzione delle infezioni cui parteciperanno docenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e di altri atenei impegnati in prima linea nella battaglia contro il Covid-19. Prevista, come di consueto, anche una sessione dedicata ai tecnici della circolazione extracorporea ed un’altra agli infermieri. Parteciperanno, in modalità live streaming, tra i maggiori esperti mondiali e nazionali. Tale simposio, ormai considerato uno degli appuntamenti nazionali e internazionali più importanti relativamente al trattamento delle patologie aortiche, prevede l’erogazione di 22,5 crediti Ecm per medici, infermieri, tecnici della perfusione cardiovascolare, tecnici di laboratorio e tecnici di radiologia e gli studenti iscritti ai corsi di studio di area medica dell’Università di Catanzaro”