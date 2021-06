Coronavirus Calabria, sono 67 i nuovi contagi su quasi tremila tamponi

Sono 67 i nuovi casi di Covid 19 accertati nelle ultime 24 ore in Calabria secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino regionale. Sono 2904 invece i tamponi processati, una vittima in bollettino ma non si tratta di una persona deceduta nei giorni scorsi ma circa un mese fa notificata solo oggi. Scende a 90 il numero dei ricoverati di questi 83 (-2) nei reparti ordinari e 7 (-4) nelle Rianimazioni. Sono invece 302 le negativizzazioni.

Il comunicato

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 918171 (+2.907). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68763 (+67) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 236 (20 in reparto, 2 in terapia intensiva, 214 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9998 (9856 guariti, 142 deceduti) Cosenza: CASI ATTIVI 5247 (30 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5213 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17715 (17161 guariti, 554 deceduti)

Crotone: CASI ATTIVI 74 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 68 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6480 (6380 guariti, 100 deceduti) Reggio Calabria: CASI ATTIVI 435 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 409 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22596 (22263 guariti, 333 deceduti)

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 93 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5455 (5363 guariti, 92 deceduti)

L’ASP di Cosenza comunica che: “Oggi si registra un decesso a domicilio, avvenuto il 27/05/2021, di cui si è avuta notizia tramite flusso schede Istat di morte.”

I soggetti positivi di oggi a Reggio Calabria sono 6 di cui 2 migranti.

La tabella riassuntiva