La buona sanità, l’interazione tra istituzioni pubbliche e tecniche di avanguardia, salvano la vita ad un’anziana

Nei giorni scorsi, è stata effettuata una complessa procedura elettrofisiologica in una anziana signora di Catanzaro ricoverata con una grave infezione del sangue (setticemia) presso l’Unità operativa complessa di Cardiologia UTIC diretta da Vincenzo Ciconte.

Ricoverata in pericolo di vita

La signora, dipendente da pacemaker (cioè senza spontanea capacità di attivare adeguatamente il cuore in assenza del dispositivo precedentemente impiantato), è stata ricoverata, in pericolo di vita, presso la Cardiologia del nosocomio catanzarese, per una setticemia così aggressiva da aver attaccato il cuore e lo stesso pacemaker, causando una condizione definita come: “endocardite”.

La paziente dopo bonifica antibiotica endovenosa, sotto la supervisione dello stesso primario Ciconte e del suo facente funzioni, Cassadonte, è stata sottoposta dal cardiologo elettrofisiologo , Francesco Borrello e dall’equipe dedicata (G. Gigliotti, D. Gigliotti e Casella), prima, alla estrazione del pacemaker e catetere intracardiaco infetto e successivamente al reimpianto ex-novo.

Le complicazioni in fase di operazione

Quest’ultima operazione, è stata resa ancora più complicata dall’impossibilità di utilizzare, per il nuovo device salvavita, le consuete vie d’accesso per allocare i cateteri all’interno dell’organismo, verosimilmente ostruite a seguito dell’infezione (via venosa succlaveare destra e sinistra).

Pertanto, si è ricorsi ad una nuova tipologia di pacemaker (senza fili o leadless pacemaker) che attraverso una puntura nella principale vena della gamba, è stato inserito nel cuore. A quel punto, il Dr. Borrello ha proceduto a fissare il leadless pacemaker all’interno della camera ventricolare destra.

L’interazione con il Policlinico universitario

Durante la procedura di estrazione dei cateteri, come prassi, gli elettrofisiologi del Pugliese hanno avuto, il back-up della cardiochirurgia del Policlinico universitario.

L’innovativo dispositivo, il cui acquisto è stato autorizzato dall’attenta direzione aziendale, ha consentito alla signora di avere finalmente il suo regolare ritmo cardiaco, venir dimessa e ritornare ai propri affetti.

A rendere partecipe l’opinione pubblica dell’accaduto i familiari della paziente che intendono, così, ringraziare il Primario e gli operatori dell’UOC di Cardiologia dell’Ospedale Pugliese.