Medici americani in visita ad agosto a Sellia

Dopo la delegazione polacca, ecco i medici americani.

È di ieri la notizia che tre medici degli States arriveranno la seconda decade di agosto nel piccolo borgo del catanzarese e non per diporto: si occuperanno di salute.

Uno scambio culturale su cui punta molto il primo cittadino di Sellia, anch’ egli medico.

Scrive il consigliere provinciale : ” Il 16 agosto i medici americani arriveranno a Sellia.

La vigilia dello scorso Natale – ricorda Zicchinella- sono stato contattato da un collega medico (reumatologo) James Smith di Atlanta, importante città americana dello stato della Georgia, che facendo ricerche sulla rete si era imbattuto sul Borgo di Sellia. Per alcune settimane mi ha seguito sui social e ha approfondito la sua ricerca sul mio borgo dove abbiamo realizzato diverse iniziative per la tutela della salute dei cittadini.

Poi mi ha contattato esprimendomi il suo desidero di voler venire a venire proprio a Sellia con la moglie ed il fratello anche loro medici (rispettivamente pediatra e geriatra). Da poco in pensione, poco più che sessantenni, vorrebbero prestare la loro attività medica gratuita a Sellia e non solo. La pandemia gli ha impedito fino ad oggi di poter programmare il loro viaggio. Nei giorni scorsi mi ha scritto ( da 6 mesi ci sentiamo quasi tutti i giorni) che il 16 agosto sarà a Sellia con la moglie per un primo viaggio conoscitivo .

Ovviamente saranno ospiti nella mia casa nel centro storico . Per 10 giorni faremo una foul immersion per conoscere Sellia, un pezzo di Calabria ed i nostri bisogni di salute. E come potranno essere utili . Intanto gli metterò a disposizione il nostro ambulatorio comunale e sono certo che dopo questo primo viaggio torneranno per stabilirsi definitivamente a Sellia. Una avventura incredibile sta per iniziare. Ripresa anche dalla stampa nazionale grazie alla eccellente giornalista calabrese Gabriella Cantafio.

Tre medici americani fra tante nazioni al mondo, tra tante città e paesi europei ed italiani fanno una scelta di vita radicale e forte e contattato proprio me per poter avere notizie su Sellia, borgo dove hanno scelto di vivere solo leggendo ciò che di buono (e non solo sul tema della salut) abbiamo fatto in questi anni. Ed adesso dopo 6 mesi di contatti serrati e di maggiori notizie chieste ed attenute verrano di persona. Ditemi se non è una storia incredibile. ”

Una tira l’ altra. Non sono ciliegie o cioccolatini, sono le buone notizie di Sellia. Non mancano mai.