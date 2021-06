Ao Mater Domini, la rotazione dei dirigenti medici non piace al management e alla cardiologia riabilitativa resta Zucco

Era il 23 settembre del 2020 quando il direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera Universitaria Mater Domini, Panella, firmava un atto in buona sostanza condiviso da tutti. Dopo la valutazione comparata dei curricula di massimo Bentivenga, Maria Lucia Mazza, Valentino Primo e Domenico Zucco, in servizio presso la struttura di cardiologia riabilitativa , si era advenuti alla decisone di applicare il principio della rotazione per l’affidamento dell’incarico di responsabile della struttura semplice dipartimentale. Questo in virtù del fatto che i professionisti risultavano essere in possesso dei medesimi requisiti professionali. La durata dell’incarico sarebbe stata, per ognuno di 9 mesi.

Ma a meno di un anno il commissario straordinario della Materdomini e il direttore sanitario Galletta, si affrettano, con una nota a revocare quell’atto.

Si legge “Atteso che a parere di questa direzione il criterio adottato dalla rotazione delle funzioni di UOSD dei dirigenti medici afferenti è in evidente antitesi con i principi di leadership e di gestione (efficienza ed efficacia ed economicità) di una organizzazione sanitaria. Si chiede di revocare la deliberazione (quella firmata a settembre 2020 da Panella ndr) e procedere con carattere di urgenza, nelle more dell’approvazione dell’atto aziendale, ad un nuovo avviso interno per il conferimento di un incarico temporaneo. Nelle more che venga conclusa la procedura interna per l’incarico in parola le funzioni di direttore ff rimangono in carico a Domenico Zucco la fine di garantire la continuità delle attività assistenziali”.