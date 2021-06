Nubi sul futuro del Centro Emofilia del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Chiuso ad agosto, poi limitazioni

Chiusura ad agosto e interruzioni parziale del servizio nei mesi successivi. Questo sarebbe il destino a breve medio termine del Centro Emofilia dell’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. La segnalazione inviata in redazione a Catanzaroinforma, con tanto di foto del cartello affisso all’ingresso, è di un utente e precisamente della figlia di una pazienteche da ormai da 15 anni “usufruisce del centro emofilia dell’ospedale Pugliese Ciaccio.

Come mia madre, numerosissimi utenti, per lo più anziani, necessitano del servizio per il controllo della coagulazione del sangue.

In questi giorni, abbiamo trovato affisso l’avviso che rimetto in allegato, dove i pazienti vengono avvisati dell’interruzione del servizio, o meglio di una prosecuzione parziale del servizio fino ad ora erogato in modo eccellente.

Quindi, la dirigenza sanitaria pretenderebbero che in futuro i pazienti debbano usufruire del solo prelievo venoso senza la prescrizione della relativa terapia anticoagulante. Ribadisco che i pazienti che accedono al centro emofilia per controllo della terapia anticoagulante sono numerosi, anziani e affetti da più patologie.

Mi piacerebbe che leggendo queste righe, chi di competenza, faccia il possibile affinché questi pazienti non debbano sopportare altri ingiusti disagi”.