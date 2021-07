S.Anna Hospital, firmato il contratto per il 2021, Pitaro: “Quanti bocconi amari. Ora ripartire”

“Tutto bene quel che finisce bene, ma, nel caso del sant’Anna Hospital, per ottenere il contratto 2021, quanti bocconi amari la dirigenza e le professionalità della clinica hanno dovuto ingoiare, sopportando ingiustizie, ritardi, mistificazioni e persino il rifiuto di essere ascoltati e incontrati dal decisore pubblico”.

A dirlo è il consigliere regionale Francesco Pitaro, che aggiunge: “Ora, si riparti con le tipiche attività di una struttura sanitaria d’eccellenza nella speranza che, se non altro, tutti questi mesi di disimpegno coatto siano serviti a fare capire alla Calabria quanto sia utile fare squadra, reagire collettivamente, coordinarsi con intelligenza e lealtà e agire insieme, quand’è in gioco – in una regione angustiata da pubbliche iniquità ma anche da inerzie e rassegnazione della società civile – la salvaguardia di realtà positive e, in questo caso, per tutelare pezzi di buona sanità, utili a frenare l’emigrazione sanitaria e a essere, al contempo, esempi virtuosi di cittadinanza attiva”.