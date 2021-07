E’ partita la XI edizione del Corso di Management Medico Avanzato e Politiche Sanitarie organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catanzaro.

Cinque le sessioni previste. Tra gli innumerevoli e interessanti temi affrontati: il dopo pandemia (dall’impatto mediatico all’assistenza primaria, agli insegnamenti ed errori legati al Covid-19); medici e cittadini (dalle diseguaglianze ai diritti dei cittadini, dal consenso informato al difficile rapporto fra Governo e Regioni; lo stato del Servizio Sanitario Nazionale; i problemi gestionali; verso il futuro (medicina e ambiente, la relazione medico-paziente nell’era digitale, tecniche di intelligenza artificiale per l’identificazione di malattie neurodegenerative e vascolari, Health Technology Assessment, gli ospedali del futuro).

<<Questo appuntamento formativo è per noi motivo di grande soddisfazione – afferma il dott. Vincenzo Antonio Ciconte, presidente del Corso e dell’Ordine dei Medici di Catanzaro – Migliaia di medici hanno partecipato ai vari appuntamenti in questi anni. Il nostro ordine è stato tra i primi in Italia a parlare di management medico in sanità perché riteniamo che nella nostra professione ci debba essere cultura medica ma anche manageriale. E’ la prima volta che facciamo il nostro corso in digitale ma è fondamentale ripartire, con uno sguardo al passato e, allo stesso tempo, proiettati verso il futuro, Sicuramente la sanità non sarà più la stessa dopo la pandemia ed è necessario creare modelli gestionali innovativi per migliorare la qualità della nostra professione ma anche e soprattutto la cura dei nostri pazienti.>>