Cisl Medici: “Covid 19 e tutela della salute: quale impatto sul servizio sanitario nazionale”

Il Convegno “Covid 19 e tutela della salute: quale impatto sul servizio sanitario nazionale”, che si terrà a Catanzaro il 9 e 10 luglio presso l’Hotel Guglielmo ed organizzato dalla “Cisl Medici Magna Graecia”, si propone di affrontare il tema dell’effetto della pandemia da Covid-19 sulla tutela della salute, diritto fondamentale la cui lesione è oggetto di specifica garanzia da parte dell’ordinamento costituzionale. Parte del Convegno sarà quindi dedicata ai vari aspetti epidemiologici, clinici e gestionali e del rischio clinico.

“La significativa contagiosità rendono fondamentale la comprensione degli effetti sistemici della patologia, al fine di migliorare la stratificazione del rischio, il trattamento dei pazienti e ridurne la letalità”. E’ quanto si legge in una nota a firma di Nino Accorinti della Cisl Medici Calabria e di Luciana Carolei di Cisl Medici Magna Graecia.

“Sulla necessità di ripensare ad un nuovo assetto organizzativo – è scritto nella nota – che tenga anche conto del rischio infettivo è dedicata una tavola rotonda in cui si discuterà su quanto si è appreso dall’emergenza coronavirus. Infatti, la pandemia SARS-COV 2 ha drammaticamente evidenziato i nefasti effetti delle politiche nazionali degli ultimi dieci anni che – con devastanti e ripetuti tagli lineari – hanno depotenziato il SSN. Nella seconda sessione di sabato 10 verrà trattato il tema della responsabilità medica e della struttura nell’emergenza pandemica. Obiettivo è analizzare l’argomento alla luce delle peculiarità del tutto inedite generate dalla drammatica esperienza da SARS-COV-2, che impongono di valutare con criteri specifici e puntuali le condotte sanitarie avvenute in questo contesto. Il Convegno affronta, inoltre, le problematiche in merito alle prestazioni INAIL per gli operatori sanitari, e si propone di chiarire le condizioni per il riconoscimento dell’origine professionale del contagio”.

All’evento parteciperanno il Prof. Enrico Desideri Presidente Fondazione Sicurezza in Sanità, il Dott. Giuseppe Zuccatelli esperto Agenas, i docenti universitari Pietrantonio Ricci, Francesco Maria Avato, Carlo Torti, Stefano Mezzopera ed Andrea Minarini, il direttore amministrativo Stroppa, la Dott.ssa Caterina Manca dell’USL di Bologna ed il dott. Lucio Cosco, direttore unità operativa malattie infettive “Pugliese-Ciaccio”.

Saranno inoltre presenti, il Dott. Giacomino Brancati, Direttore del Dipartimento Tutela della Salute, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Antonello Talerico ed il Sovrintendente Sanitario Regionale INAIL Emilia Romagna Dott. Nicola Parrotta.

Ai lavori prenderanno parte il segretario generale CISL Calabria Tonino Russo ed il segretario nazionale CISL medici Dott. Biagio Papotto.

E’ stato invitato il Ministro della Salute, On Speranza.