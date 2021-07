In provincia di Catanzaro si è raggiunta la soglia del 68% dei cittadini che hanno ottenuto la prima dose

Pubblicato il report delle vaccinazioni aggiornato al 4 luglio diviso per province per quanto riguarda le prime dosi somministrate, con il target dell’80% superato per le categorie più anziane.

Degli 24.524 over 80 il 90% risulta vaccinato (22.185), dei 33.054 tra i 70 ed i 79 anni l’89% (29.340), dei 46.504 nella fascia 60-69 anni l’81% (37.770).

Sotto la percentuale prevista la fascia 50-59 (il 73% dei 53.475 utenti previsti di cui 3.778 per arrivare alla soglia richiesta), 40-49 (64% dei 47.712 cittadini, di cui 7.861 per giungere al target), 12-39 (50% dei 106.819 cittadini, di cui 32.215 per completare quanto richiesto).

In totale così in provincia di Catanzaro si è giunta la soglia del 68% dei cittadini che hanno ottenuto la prima dose, 37.824 ancora da aggiungersi per arrivare al target dell’80% richiesto.