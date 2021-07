Non balneabilità Marincoli, sindaco Simeri Crichi: situazione sotto controllo

È pervenuta – scrive Pietro Mancuso sindaco di Simeri Crichi – la comunicazione da parte dell’Arpacal riguardante i prelievi effettuati nelle acque marine della zona di Simeri Mare (Marincoli). Da ciò è scaturito che i parametri di riferimento risultano alterati solamente nei pressi degli sbocchi del fiume Alli e del torrente Fegato. In tutte le altre zone i parametri sono risultati nella norma.

Per le zone in questione sono già in atto le verifiche per individuare le cause dell’alterazione delle acque e nelle prossime ore verranno rese note.

Pertanto comunichiamo ai cittadini che la situazione è sotto controllo e che L’Amministrazione Comunale ha immediatamente predisposto le attività necessarie per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.”