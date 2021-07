Reparto emofilia Pugliese-Ciaccio, ecco il calendario di apertura di agosto

In seguito alle preoccupazioni manifestate questa mattina da alcuni pazienti in merito alla paventata chiusura del reparto di emofilia dell’Ospedale “Pugliese-Ciaccio”, l’azienda ospedaliera, per informare e rassicurare tutti gli utenti, ha inviato una nota stampa con il calendario dei giorni di apertura del reparto nel mese di agosto.

“Come annunciato nella giornata di sabato – si legge nella nota stampa di precisazione – ed al fine di tranquillizzare in via definitiva i pazienti in carico al centro emofilia, si rende pubblico il calendario di presenze relativo ai giorni del mese di agosto in cui potranno essere effettuati i controlli della coagulazione con carattere d’urgenza per coloro che fanno uso di farmaci anticoagulanti ed hanno difficoltà di accesso ai centri TAO di Soverato e Lamezia e/o non possono essere seguiti dal medico di medicina generale o dal cardiologo di fiducia. Si raccomanda ai pazienti di presentarsi già muniti di regolare impegnativa”. Le giornate di apertura sono le seguenti: 3, 5, 10, 12, 17 agosto. Dal 23 agosto riprende l’attività quotidiana