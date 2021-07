Disturbi del comportamento alimentare, la bella realtà all’Asp

Una equipe multidisciplinare integrata dedicata alla prevenzione, alla diagnosi, al trattamento ed alla cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare (oggi definiti DAN: disturbi della alimentazione e della nutrizione). Una realtà che opera da più di 16 anni all’interno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

Questa equipe multidisciplinare, pubblica, unica in tutta la Regione Calabria, è costituita da professionisti che hanno seguito una specifica “formazione” e una specifica “supervisione”, con una Associazione Formativa e di Cura “Dentro lo Specchio” di Roma, previa apposita approvazione deliberata, a suo tempo, dalla stessa ASP di Catanzaro.

Da oltre dieci anni, l’équipe svolge anche attività di formazione sui disturbi del comportamento alimentare, per le professioni sanitarie e a diversi livelli.

I professionisti che costituiscono l’ équipe è composta da: Luigia Barbieri, psicologa-psicoterapeuta; Maria Mumoli, dirigente psicologa-psicoterapeuta, responsabile del Consultorio Familiare di via Sirleto; Maria Furriolo, psicologa-psicoterapeuta; Nicola Cardamone, medico specialista in Scienza dell’alimentazione ad indirizzo dietetico; Giuseppe Tucci, dirigente psichiatra-psicoterapeuta; Teresa Ciambrone, medico pediatra.

Questa équipe lavora in modo multidisciplinare e multiprofessionale, in regime ambulatoriale, presso il Consultorio Familiare di via Sirleto a Catanzaro, facente parte della U.O. Tutela Donna Infanzia Famiglia del Distretto di Catanzaro, di cui è responsabile il dott. Francesco La Russa. Il Gruppo, sin dalla sua costituzione, ha operato presso il Distretto Sanitario di Soverato e sino all’anno 2019, e ha lavorato ininterrottamente anche nel periodo di chiusura per la pandemia Covid-19, seguendo le opportune misure cautelative imposte dalla pandemia stessa.

Da tantissimi anni, la letteratura ha sostenuto e ribadito la necessità e l’importanza che i DAN siano trattati in modo multidisciplinare e non dal singolo professionista, perché questi disturbi, molto complessi, interessano sia l’aspetto psicologico, che l’aspetto nutrizionale del paziente; pertanto, un corretto, tempestivo e qualificato approccio a tali disturbi è di importanza fondamentale.

I DAN, molto frequenti nella sfera giovanile, con esordio sempre più precoce, colpiscono anche i soggetti di sesso maschile, con una frequenza che è in aumento rispetto al passato.

Non sempre è facile fare diagnosi e diagnosi “precoce” di questi disturbi, spesso si arriva tardi a diagnosticarli e ad iniziare un trattamento appropriato.

Pertanto, è fondamentale affidarsi sempre a professionisti formati, qualificati, esperti nel trattamento di questi disturbi.