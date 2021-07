“La prevenzione non va in vacanza”, proseguono le attività per difendere uno dei sensi più preziosi: la vista

Il Comitato territoriale IAPB di Catanzaro, unitamente alle sezioni territoriali Uici ed Univoc di Catanzaro anche per questa estate 2021 prosegue con le attività rivolte alla popolazione tutta al fine di difendere uno dei sensi più preziosi: la “VISTA”.

Sia che ci si trovi al mare in piscina o in montagna dunque La Prevenzione Non va in Vacanza!

Pur nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di tutela ancora in vigore, è iniziata la nostra campagna di sensibilizzazione che nell’arco di tempo destinato all’estate, ci vede protagonisti con momenti divulgativi, informativi e inclusivi mediante alcuni incontri pubblici in centri urbani, luoghi di villeggiatura marini e montani del catanzarese.

“La prevenzione è fondamentale per evitare conseguenze gravi che potrebbero portare alla perdita della vista, soprattutto in età pediatrica; l’estate è un momento di relax e dopo un periodo così difficile, è senz’altro essenziale, ma gli stili di vita corretta non possono venire meno” come affermato dal Presidente del Comitato IAPB di Catanzaro Luciana Loprete.

I consigli utili sono stati forniti durante gli incontri dal personale medico oculista che costantemente affianca l’UICI ed il Comitato IAPB Catanzaresi durante tutto l’anno svolgendo screening gratuiti presso il Gabinetto Oculistico sito in via Gattoleo 2.

Un percorso quindi iniziato lo scorso 16 luglio presso il Cool-Bay Resort di Gizzeria Lido con il dott. Carmine Catalano la Presidente UICI Prof.ssa Concetta Loprete, la Resp. IAPB Luciana Loprete e la coordinatrice Antonella Mascaro.

Fondamentale è stata e sarà la collaborazione dei media che hanno supportato l’iniziativa realizzando anche uno speciale Tv trasmesso su RTC Telecalabria nei giorni di Giovedì 22 e 29 Luglio, mentre inoltre sempre giovedì 22 Luglio il Comitato IAPB di Catanzaro è stato ospite della puntata di due ore del programma dell’emittente “RADIO CIAK” – Afrodite – che ha dedicato l’intera messa in onda al tema della prevenzione e quindi con intervalli tra musica e informazione ha dato modo al Presidente Luciana Loprete, alla Dott.ssa Angela Turtoro, alla coordinatrice delle attività Antonella Mascaro e l’interprete Ivan Colacino di parlare delle iniziative promosse.

Quest’ultimo in collaborazione con la sezione catanzarese ha realizzato uno spot semplice ma incisivo pet trasmettere l’importante messaggio di prevenzione, video divulgato su tutti canali social .

Il Progetto proseguirà oggi alle ore 18.30 presso il Lido “La Marinella” di Soverato con la realizzazione di un ulteriore incontro informativo a cura della Pres. IAPB Luciana Loprete, della dott.ssa Angela Turturo, dell’ortottista Pietro Ammendola, della Coordinatrice delle attività Antonella Mascaro e del realizzatore dello spot Ivan Colacino.

Nell’occasione verrà divulgato il materiale informativo perché “In vacanza non puoi smettere di prenderti cura dei tuoi occhi“.