Da domani dinuovo attivo il servizio di guardia medica a Cropani

Riapre domani la guardia medica di Cropani. A darne notizia, pochi minuti fa, è il primo cittadino cropanese Raffaele Mercurio tramite pagina Facebook.

A riorganizzare il servizio di pubblica utilità sarà l’ Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.

Utile rammentare che la popolazione di Cropani cresce in estate in maniera esponenziale e la presenza di un medico anche di notte è rassicurante per residenti e villeggianti. Cropani non sa rinunciare alla sua guardia medica: aspettative non deluse da parte della Asp.