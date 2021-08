Il Ponte Morandi: basta commissariamenti nella sanità calabrese

Da dodici anni che la sanità calabrese viene commissariata, in tanti hanno rifiutato la prestigiosa poltrona, altri sono stati sostituiti e… “cambiando l’ordine dei fattori, il prodotto è peggiorato”! L’attuale commissario straordinario è stato nominato non per far funzionare al meglio le due strutture sanitarie di competenza, visto che chi ha bisogno di prenotare una visita specialistica occorre attendere circa un anno; non per far funzionare senza disagi il pronto soccorso; non per risolvere il problema del personale medico e paramedico che non sanno più dove poter sbattere la testa, essendo in numero molto ridotto lo si sta spremendo come un limone; non per aumentare, o far ritornare alle origini, i posti letto nei reparti; non per risolvere la mancanza di personale nei settori tecnici, radiologia, laboratorio analisi, laboratorio di anatomia patologica etc..etc…E’ quanto si legge in una nota stampa dell’associazione Il Ponte Morandi a firma di Elio Mauro.

Un commissario straordinario che sino ad oggi, per come pare, l’unica presa di posizione è stata quella di verificare chi del personale non si era ancora sottoposto alla “dittatura” di “questo vaccino” procedere alla sospensione dal lavoro e dallo stipendio, un vaccino che di danni ne sta accumulando tantissimi e che nessuno ne vuol parlare, e che in tanti fanno finta di non sapere! Commissario si dimetta per il bene della salute dei calabresi; ancora fa in tempo per poterne uscire a testa alta come chi, prima di lei, si e’ rifiutato di assumersi questa “irreale” nomina!