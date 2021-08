Blackout al Policlinico, disagi e stop ad attività tamponi Covid

Un black out ha causato e sta causando disagi al Policlinico Mater Domini in località Germaneto a Catanzaro. Secondo quanto si è appreso si deve segnalare la sospensione temporanea dei ricoveri e soprattutto uno stop al laboratorio di Microbiologia e quindi a tutte le attività correlate all’analisio dei tamponi Covid 19, il tutto ovviamente in attesa della riparazione del guasto.