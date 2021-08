Ministro Speranza: “Vaccini arma fondamentale per non chiudere più”

“Siamo ancora dentro una pandemia, ma abbiamo però una situazione diversa da quella dell’anno scorso: chi paragona la vicenda di quest’anno a quella dell’anno scorso commette un clamoroso errore. Noi abbiamo potuto evitare altri lockdown negli ultimi mesi grazie soprattutto ai vaccini, che sono l’arma fondamentale che abbiamo per provare a chiudere questa stagione e aprirne una diversa”. Così il ministro della salute Robeto Speranza durante l’inaugurazione dei locali rinnovati di una farmacia comunale a Pesaro.

Prima dell’inaugurazione è stato accolto da contestatori no vax.”Anche da qui – ha aggiunto – voglio fare un appello a tutti, perché dobbiamo insistere con la campagna di vaccinazione: i numeri dell’Italia sono molto buoni, il 72% della popolazione vaccinabile che ha avuto una prima dose, il 67% che ha avuto già due dosi oppure che ha completato il ciclo vaccinale, dobbiamo insistere se vogliamo evitare chiusure, se vogliamo mantenere aperti i nostri luoghi di socializzazione, i luoghi che siamo abituati a frequentare dalle palestre ai ristoranti, alle piscine, agli stadi che abbiamo rivisto proprio poche ore fa per la prima volta anche con riapertura del campionato, dobbiamo insistere con la campagna di vaccinazione”.

E “il green pass è uno strumento per aprire, per non chiudere” ha ribadito.