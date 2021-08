Vaccinazioni al policlinico Mater Domini: si può fare di più

Il black out mattutino di martedì 24 agosto che al policlinico Mater Domini ha interrotto diverse attività sia amministrative che sanitarie ha avuto ripercussioni sul normale andamento delle vaccinazioni anti Covid che si svolgono nell’hub dell’Azienda ospedaliera e universitaria. Da notizie direttamente assunte sul posto e rilievi fatti pervenire dagli utenti, si è appreso che l’avaria del sistema elettrico, improvvisa e al momento senza spiegazione pubblicamente resa da parte dell’Azienda, ha determinato la sospensione della seduta in programma. Gli utenti prenotati e già in attesa sono stati rimandati indietro anche se operativamente nulla avrebbe impedito la somministrazione della dose che ancora, grazie al cielo, avviene per mano umana e nel rapporto diretto medico-paziente. Si sarebbe potuto registrare l’avvenuta somministrazione sull’apposita documentazione cartacea e successivamente, a linee elettriche ristabilite, trasferire i dati sulla piattaforma elettronica.

Si è scelto invece di sospendere l’attività, creando un disagio agli utenti che è stato certo avvertito direttamente da loro, ma che a livello generale, di cloud mediatico diciamo così, non depone in favore dello sforzo di tutto il sistema sanitario teso ad avvicinare il più possibile i refrattari, i dubbiosi o anche i semplici ritardatari, alla pratica vaccinale. Come si sa, le ultime rilevazioni pongono sempre la Calabria al penultimo posto nel rapporto tra dosi disponibili e dosi utilizzate, mentre sono nuovamente in crescita i positivi, e i ricoveri in aree medica e nelle intensive si avvicinano pericolosamente ai livelli di guardia. Le proteste dei vaccinandi, pur vibranti nell’immediato, si sono spente quella mattina, ma l’eco permane, com’è nell’ordine delle cose. Anche perché si lega a una serie di criticità riguardanti l’organizzazione dell’hub vaccinale del policlinico annesso al campus universitario che abbiamo rilevato e che possiamo riassumere in due semplici punti che, adeguatamente sviluppati, racchiudono tutto un mondo di sottintesi e di consuetudini di cui gli addetti ai lavori sono ampiamente consapevoli.

Innanzitutto, la logistica. Se c’è una cosa che al Policlinico è disponibile con generosità, è lo spazio. In effetti, ai primordi pandemici, si era attrezzata per tempo un’ampia area nello spazio posteriore all’atrio di ingresso principale del policlinico. Questi spazi, attrezzati di tutto punto dietro relativo esborso di spesa, non sono stati mai utilizzati per le vaccinazioni. Anzi, sono stati successivamente smantellati. Oggi le vaccinazioni vengono effettuate in spazi angusti e comunque poco adatti alle necessità effettive e rispondenti allo standard qualitativo dello stesso policlinico. Con il risultato di creare l’inopportuna tendenza dell’utenza all’assembramento che, volontario o meno, è la cosa più perniciosa che possa accadere in tema di profilassi anti Covid. Non infrequenti, in queste giornate di insopportabile afa, gli episodi di disagio fisico, in qualche caso di malori incipienti o effettivi. Tutti, per fortuna, risolti in breve tempo.

Il secondo punto, o appunto, se si preferisce, riguarda il personale e il suo utilizzo. Nulla, ma proprio nulla da ridire su bravura, professionalità e compliance di medici e infermieri. Il personale dell’hub vaccinale del Policlinico universitario è più che sufficiente: costa di quattro medici, dieci infermieri inclusa caposala. Con questa dotazione, l’attesa sarebbe per un numero preventivabile di 400 somministrazioni al giorno. Ma la media giornaliera effettiva oscilla tra le 100 e le 140 dosi inoculate. La spiegazione è innanzitutto temporale: il centro vaccinale è aperto solo nelle ore antimeridiane. Sarebbe stato opportuno organizzare l’affluenza nell’arco di 12 ore continuative, stabilendo due turni giornalieri, con incremento dei vaccinati e minore possibilità di assembramento.

Il tutto mentre si fa sempre più pressante l’invito delle autorità sanitarie a dare una spallata al muro delle incertezze e delle titubanze in materia di vaccino anti Covid, in previsione della riapertura in presenza delle scuole e con la necessità di coprire al massimo le fasce più giovani della popolazione, coinvolgendo, in questa opera di persuasione e di allontanamento di arcane paure, medici di famiglia e farmacisti, secondo quanto auspicato per ultimo dal sottosegretario alla salute Andrea Costa È commendevole attesa che anche un policlinico universitario, al vertice della scala valoriale in termini di saperi e di competenze mediche, partecipi con tutte le sue possibilità allo sforzo collettivo e non più procrastinabile.