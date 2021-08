Prevenzione, tempestività, buona sanità. Lieto fine per Angela e per chi che si affida alla Lilt e alla Breast Unit del Pugliese

La buona sanità esiste. Ed esiste a pochi passi da noi, a casa nostra. Esiste in quel palazzone grigio, la cui struttura, logistica e forse anche organizzazione burocratica, non rendono merito alle tante professionalità che ogni giorno si spendono a favore dei pazienti.

Ma esistono anche le buone prassi, quelle che messe in campo consentono di fare prevenzione vera. Una sorta di autostrada della salute, in una città così difficile da gestire a volte proprio per la sua morfologia, dove la differenza la fanno le donne e gli uomini, non tutti certo, ma quanto basta perché il buon esempio possa essere moltiplicatore di cose ancora migliori.

E così Angela, una professionista, si reca come ogni anno a fare i controlli di prevenzione nella sede della Lilt. E’ lì che scatta il primo campanello d’allarme. Quel nodulo al seno, talmente piccolo ed impercettibile necessita di essere esaminato.

E’ il periodo di Pasqua e c’è il Covid. Angela, tra l’incoscienza e l’inconsapevolezza pensa già che trascorrerà molto tempo prima che la cosa si definisca. Ed invece cinque giorni dopo la prima diagnosi, Angela si trova sul lettino del chirurgo, accolta da tutto lo staff della Breast Unit – Centro Integrato per la cura dei tumori della mammella dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. Sì proprio così. Angela viene accolta, perché lei lì non è una delle tante donne che ha un carcinoma al seno che deve essere operata subito.

Lei lì è Angela, con la sua storia, il suo essere donna, il suo concepirsi tale, con le sue paure, ma anche con le sue aspettative. E questo vale per lei ma per tutte le donne che sono lì con lei. Tutte diverse, tutte pronte ad affidarsi ad una equipe che al momento risulta tra le più specializzate. Ci sono i chirurghi, ma ci sono gli psicologi, i radiologi, c’è una tecnologia all’avanguardia portata avanti da un giovane medico entrato da appena un anno a far parte della squadra.

C’è Angela, ci sono le donne per le quali un tumore al seno è, se possibile, ancorchè guaribile, quanto di più devastante possa esserci per il rischio serio di una menomazione evidente.

C’è il coordinatore sanitario, Franco Abbonante, ma ci sono tutte le persone che con lui collaborano in perfetta sinergia tra di loro.

Ci sono le persone, il personale della Lilt e dell’azienda ospedalieraPugliese Ciaccio di Catanzaro, ed è questo che fa la differenza. La fa soprattutto quando il tempo per intervenire è poco, la paura tanta e la tempestività diventa fattore determinante.