Lavoratori Sant’Anna Hospital, è ancora protesta

La vertenza Sant’Anna Hospital somiglia sempre di più al gioco dell’oca: quando il traguardo appare vicino, si torna punto e daccapo.

Oggi ancora una protesta dei lavoratori della clinica catanzarese specializzata nella cura delle malattie cardiovascolari. Va in scena l’ennesima mobilitazione di 300 lavoratori esasperati da mancanza di certezze, vessati da una precarietà che sottrae futuro.

Una storia già nota da quasi un anno, ma c’è un nuovo aspetto poco marginale: i lavoratori hanno chiesto incontro alla proprietà, ai responsabili della struttura sanitaria. Esigono fatti e non più promesse. Vale per i proprietari, vale anche per l’azienda sanitaria provinciale.

Utile rammentare che il Sant’Anna Hospital è riconosciuto in Italia come centro di eccellenza con numeri inconfutabili come deterrente all’emigrazione sanitaria: quasi mille interventi sanitari all’anno. La Calabria rischia di perdere ciò che altre regioni ci invidiano.