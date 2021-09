A Catanzaro nasce l’Ecmo team del policlinico Mater Domini

E’ ufficiale la nascita dell’Ecmo team del policlinico Mater Domini, che sarà comunicato alla Conferenza Stato-Regioni ai fini del riconoscimento nella rete ECMOnet, la rete nazionale per la gestione della sindrome da insufficienza respiratoria acuta grave da polmoniti da virus e l’utilizzo della terapia Ecmo, una tecnica per la respirazione extra-corporea.

Con la delibera del commissario straordinario Giuseppe Giugliano è stato infatti costituito l’Ecmo team aziendale composto dai tre medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, i professori Eugenio Garofalo, Andrea Bruni e il dirigente medico Eugenio Biamonte – appositamente formati presso l’ASST San Gerardo di Monza, centro di riferimento nazionale della rete ECMOnet – supportati dal personale infermieristico della Terapia Intensiva e dai tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

Un ulteriore riconoscimento per il lavoro svolto dal reparto di Anestesia e rianimazione del “Mater Domini”, un reparto di eccellenza in prima linea nella lotta contro il covid, che il 17 giugno scorso è stato riconosciuto quale centro Ecmo per la Regione Calabria.