Pulizia tombini, consigliere comunale Ursino chiede intervento dell’assessore Longo

“Il bel tempo di questi giorni, e l’assenza di precipitazioni, non esclude che l’assessorato ai Lavori pubblici debba procedere in tempi rapidi con la necessaria pulizia dei tombini su tutto il territorio comunale”.

Lo ha detto il consigliere comunale di Catanzaro da vivere Antonio Ursino. “Nei giorni scorsi, dopo le piogge abbondanti del fine settimana, ho segnalato il “classico” allagamento che si forma, proprio a causa dei tombini che non funzionano a dovere, alla rotatoria che collega il quartiere Lido e il porto al lungomare di Giovino. Oggi – ha aggiunto il consigliere – ritengo sia molto importante rinnovare l’invito di intervenire all’assessore Longo, provvedendo non solo a ripulire i tombini di quel pezzo strada, sempre molto trafficato, ma anche a prevedere una corposa e rapida azione di pulizia rivolta ai tombini di tutto il territorio comunale”.

“In questo momento in cui il meteo è clemente – ha concluso Ursino – non c’è tempo da perdere. Soltanto così si potrà dare una risposta esaustiva ai cittadini: non è uno spot elettorale, ma un imprescindibile atto per dimostrare di avere a cuore le città e saper agire, preventivamente, per limitare o evitare disagi”.