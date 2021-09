“Lamezia Cuore 2021”: un evento formativo con al centro la cardiologia di Lamezia Terme

Nella cornice del T Hotel di Feroleto Antico (CZ), il prossimo 24 e 25 settembre, a due anni di distanza dall’ultima edizione in presenza, avrà luogo l’evento formativo “Lamezia Cuore 2021”. Il congresso, il primo in Calabria completamente in presenza, il quale annovererà, tra relatori e moderatori, numerose figure di spicco della cardiologia nazionale ed internazionale, è stato organizzato dal Dr. Roberto Ceravolo, direttore della Struttura complessa di Cardiologia con Utic dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, e dalla sua equipe. L’inaugurazione si terrà alle ore 17 del 24 settembre.

Come sarà strutturato

Le due giornate del convegno saranno strutturate in 9 sessioni in totale, così denominate: nuovi orizzonti della patologia coronarica, special topic, aritmie e dintorni, the next is the future, efficacia e sicurezza dei nao nei pazienti con fa e cancro, hot topics in cardiology, corner cardiochirurgico, last but not less ed imaging cardiaco: cosa bolle in pentola.

Un corso di BLS-D per operatori sanitari

Sempre all’interno del meeting, inserito nel Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina, parallelamente alle sessioni sopra citate, si terrà un corso di BLS-D per operatori sanitari dell’American Heart Association. Quest’ultimo, verrà curato da istruttori specializzati, tra cui il Prof. Michele Massimo Gulizia, presidente della Fondazione “Per il tuo cuore” ANMCO, di concerto con i dottori: Nadia Ingianni, Fabiana Lucà, Massimiliano Rao e Vincenzo Tripodi. Inoltre, è previsto un concorso per ecocardiografisti dal titolo “Elementare Watson” ed alcuni premi.