Dei 312.088 cittadini da immunizzare in provincia di Catanzaro ne mancano all’appello ancora 88.034

Nel report delle vaccinazioni in Calabria, distinte per province e per fascia d’età, aggiornato al 23 settembre, la provincia di Catanzaro vede l’80% del target di popolazione raggiunto con una prima dose ed il 72% ad aver avuto anche il richiamo (la media regionale è del 77% e 67%).

Nelle diverse fasce di età le percentuali sono, tra prima somministrazione e richiamo:

over 80: 92% – 89%

70-79: 92% – 89%

60-69: 87% – 82%

50-59: 82% – 71%

40-49: 76% – 63%

12-39: 72% – 63%

In termini numerici dei 312.088 cittadini da immunizzare, ne mancano all’appello ancora 88.034, di cui 25.616 per raggiungere il target dell’80%.