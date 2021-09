La lettera: ‘Il mio plauso alla Medicina dello Sport dell’Asp di Catanzaro’

“Proverò in queste due righe, che ho chiesto alla redazione di pubblicare anche per informare l’utenza, a descrivere il mio personale compiacimento per il buon servizio reso dal reparto di Medicina dello Sport dell’Asp di Catanzaro.

Allocato presso Villa Mater Dei (ex Villa Bianca), in Viale Pio X a Catanzaro, il reparto è deputato alla verifica della sussistenza delle condizioni fisiche necessarie per abilitare chi, a tutte le età, praticando sport, desideri svolgere competizioni agonistiche, piuttosto che partecipare a concorsi che prevedano il superamento di prove fisiche, mediante rilascio di apposita certificazione (peraltro gratuita sino ai 18 anni).

L’accuratezza del medico specialista, in uno con l’attenzione riposta da tutto lo staff che lo supporta, si traduce in una accoglienza del pubblico che fa dello specifico servizio pubblico erogato un fiore all’occhiello di tutta l’azienda sanitaria.

Spiace soltanto constatare che le restrizioni causate dalla pandemia abbiano drasticamente ridotto il numero di atleti visitati nel quotidiano, che potrebbero in maggior numero giovarsi di un livello di prestazioni di prim’ordine, per come già sperimentato da qualche anno a questa parte da parte di chi scrive.

Speriamo dunque che si provveda a ripristinare a pieno il servizio perché prevenire è meglio che curare e il reparto di cui trattasi fa una buona opera di prevenzione, garantendo ai propri pazienti, adulti e piccini, la possibilità di proseguire o avviare un percorso salutare di cui la comunità tutta può giovarsi.

Un caro saluto a tutti gli operatori che vi lavorano e che anche quest’anno ho rivisto con piacere, sebbene ancora una volta, durante la prova da sforzo, mi abbiano fatto sudare sette camicie!

Massimo Nunnari