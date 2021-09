Pazienti diabetici e ritardi dell’Asp di Catanzaro: quando anche una diffida legale è del tutto inutile

Riceviamo e pubblichiamo

Un tempo, era sufficiente una diffida legale affinché, chi fosse inadempiente, si rimettesse subito sulla “dritta via” e provvedesse a dare il giusto soddisfo agli altrui interessi compromessi con le proprie condotte fallaci… Oggi, la diffida legale viene ignorata, e si persevera nell’errore!!

Peccato però che vi siano errori capaci di incidere pesantemente sull’unico diritto che la Costituzione definisce fondamentale: LA SALUTE.

Ebbene, pare che l’ASP di Catanzaro abbia la pessima abitudine di trascurare pratiche di fondamentale importanza per la salute di chi soffre di patologie croniche particolarmente serie. È il caso dei tanti malati di diabete mellito di tipo 1 che, periodicamente, si vedono costretti a rivolgersi all’ASP per richiedere il materiale sanitario utile a predisporre i set di infusione per la somministrazione continua di insulina.

Esiste un iter burocratico ben preciso da seguire: il paziente chiede allo Specialista del Centro Diabetologico del Nosocomio cittadino di formulare la richiesta ufficiale; la richiesta viene inoltrata al Medico dell’ASP territoriale competente, affinché a sua volta la trasmetta alla Farmacia Territoriale di competenza; la Farmacia elabora un preordine che viene inviato all’ASP di Catanzaro – UOC Acquisizione Beni e Servizi – che ha in pratica l’ultima parola: è difatti suo compito formalizzare il vero e proprio ordine di acquisto del materiale sanitario “salvavita” per i pazienti diabetici.

L’ingranaggio si blocca di sovente proprio all’ultimo fondamentale passaggio: numerosi sono i pazienti che, dopo aver seguito tutto l’iter senza particolari intoppi, restano poi in attesa per mesi dell’attività finale da parte dell’ASP. Ed è esattamente ciò che è successo anche alla mia cliente, madre di una minore affetta da diabete, che attende dal mese di Agosto che l’ASP faccia il suo dovere!!

Ho inviato una formale diffida alla Direzione Generale ASP ed all’Ufficio concretamente preposto all’evasione della pratica, ma nonostante l’intimazione ad adempiere in tempi ristrettissimi, ad oggi tutto tace!!

Non si può tollerare che pratiche di tale rilevanza restino inevase così a lungo; ed è incredibile che il problema sia cosi ricorrente: abbiamo infatti appreso che tanti pazienti si sono trovati, o si trovano tuttora, in tale “limbo” e, nella gran parte dei casi, sono bambini o ragazzi neppure maggiorenni, come la figliola della mia cliente… lascio perciò immaginare il carico emotivo ed il frustrante senso di impotenza che gravano sulle famiglie di questi piccoli malati.

Dato che l’Avvocato, con i suoi mezzi, ormai può ben poco, allora ho deciso, in accordo con la mia assistita, di ricorrere al potere della comunicazione di massa.

Vediamo se una diffida legale, associata alla diffusione mediatica di un problema tanto serio e diffuso, serviranno a dare risposte e soluzioni ai Cittadini che chiedono semplicemente di potersi curare, e di poter vivere in uno Stato che dia peso reale ai diritti costituzionalmente garantiti.

Avv. Ivana Consolo del Foro di Catanzaro.