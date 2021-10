Un encomio per l’infermiere di Zagarise Pancrazio Catalano

Encomio per l’infermiere zagaritano Pancrazio Catalano.

L’Amministrazione comunale di Zagarise, primo cittadino Domenico Gallelli, ha consegnato una targa all’infermiere Pancrazio Catalano per l’importante attività espletata in paese al fine di migliorare la sanità locale.

La consegna della benemerenza c’è stata, nei giorni scorsi, in occasione di una cerimonia molto partecipata come riconoscenza “ a chi si è speso per tutelare il diritto alla salute”. Si è premiata la persona, si premia anche la categoria: gli eroi dal camice bianco, quelli che in tempi di pandemia hanno anteposto la vita degli altri alla propria.

Pancrazio Catalano ha contribuito in modo fattivo alla creazione a Zagarise del centro prelievi comunale e all’attivazione di altri servizi di sanità territoriale: un modo intelligente per avvicinare la sanità ai cittadini.