Capienza piena per teatri e musei. Discotechè al chiuso al 50%

Cento per cento la capienza di teatri, cinema e luoghi di cultura, anche al chiuso, al 50 per cento quella delle discoteche, sempre al chiuso ma con impianti di aereazione idonei , andando dunque oltre le indicazioni del Comitato tecnico scientifico che aveva indicato nell’80 per cento la capienza massima per cinema, teatri e sale al chiuso e al 35 per cento quella per le discoteche.

I locali da ballo all’aperto invece riapriranno con il 75 per cento dei clienti. Capitolo impianti sportivi: 75% all’aperto, 60% al chiuso.

Lo ha deciso il Consiglio dei ministri che ha approvato questa sera un decreto ad hoc che ridimensiona le restrizioni Covid. Le disposizioni sull’aumento dei nuovi limiti percentuali delle presenze, rispetto alla capienza delle strutture, si applicano dal prossimo 11 ottobre.