Il Csm coinvolge le forze dell’ordine per la Giornata della Salute Mentale

La giornata della Salute Mentale ha contrassegnato ed è stata emblematica di una collaborazione, sinora potente ma misconosciuta, tra le Forze dell’Ordine e la Psichiatria, rappresentata dal Centro di Salute Mentale di Catanzaro.

Il CSM, attraverso una apertura totale dei luoghi di cura ha coinvolto le Forze dell’Ordine della città mostrando finalità, tempi e procedure degli interventi che, da oggi diventeranno dei veri e propri protocolli d’intesa atti ad abbracciare ancor più salute e sicurezza degli utenti e dei familiari.

Si tratta di un percorso unico nel suo genere, già attivo, che perseguendo un linearità nell’agire potrà essere esempio e capofila per tutte le altre Strutture del DSMD – (Diretto dalla Dott.ssa Rosina Manfredi che di concerto con la Direzione Aziendale, nella persona del dr Ilario Lazzaro, ha promosso l’iniziativa odierna) – , annuncia con orgoglio il Direttore f.f. del CSM di Catanzaro, dr.ssa Annagiulia Greco, ribadendo che, come mai, il CSM di CZ attraverso una strordinaria équipe (Dirigenti

Medici, Psicologi, Infermeri, Educatori e Assistenti Sociali) coartata nel numero ma motivata e superspecializzata, si pone al centro del crocevia, sinora improvvisato , della tutela della Salute Mentale per i Cittadini di Catanzaro e per la salurte mentale in Carcere con l’Articolazione della Salute Mentale, anch’essa unica realtà in Calabria.

Nella stessa giornata l’èquipe del Centro Diurno ha accolto Utenti e familiari allo scopo di rinforzare ancor di più il legame tra Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato e sostegno della rete sociale e familiari attorno all’Utente.

Per implementare, ancora, in modo concreto il sostegno all’intero nucleo familiare presso il Centro Diurno del CSM di Catanzaro è stato istituito lo “Sportello Sociale” con il fine di accogliere istanze altrove disperse e/o eccessivamente burocratizzate.

Le famiglie afferenti hanno preso concretamente “parte” alle molteplici attività di cui il Centro diurno si fa promotore, tra attività riabilitative e corsi di preformazione lavorativa con la collaborazione dell’Associazione “Libellula”.