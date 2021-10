Incontri formativi e screening gratuiti: le iniziative di Catanzaro per la Giornata Mondiale della Vista

In occasione della Giornata Mondiale della Vista di giorno 14 ottobre il comitato IAPB (Agenzia internazionale

per la prevenzione della cecità) di Catanzaro in collaborazione con l’UICI (Unione ciechi e ipovedenti) e UNIVOC ha organizzato grazie alla disponibilità dei medici oculisti.

Dalle ore 8:00 alle ore 13:00

Screening Oculistici gratuiti

Dalle ore 10.00 – 11.00

incontro informativo sulle Patologie Oculari con gli specialisti” L’oculista risponde”

Dalle ore 16:00 alle 18:30

Screening oculistici gratuiti

Screening preventivi sulla tiroide

Tutte le attività – fa sapere la presidente Concetta Loprete (foto) – si svolgeranno presso il Gabinetto oculistico “Mario Barbuto ” sito nel Centro Polivalente UICI di Catanzaro via Gattoleo n°2 (Loc. Piterà)

Le visite, si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti in materia di contenimento della pandemia, e verranno effettuate solo previa prenotazione su numero limitato d’ingresso. Per prenotare sarà possibile contattare la segreteria ai numeri 0961721427 e 3666290645 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.