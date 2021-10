S.Anna Hospital, incontro proficuo all’Asp di Catanzaro. La clinica messa nelle condizioni di lavorare

Incontro molto positivo tra i vertici del S.Anna Hospital (Gianni Parisi) e il direttore generale facente funzioni dell’Asp di Catanzaro Ilario Lazzaro.

La struttura sanitaria viene messa subito nelle condizioni di riprendere le attività, nuovamente sospese nei giorni scorsi per mancanza di liquidità.

Secondo quanto si è appreso sarà da subito sbloccato un pignoramento per un milione e mezzo di euro e queste somme saranno messi immediatamente a disposizione. A breve si conta di sbloccare circa il 70% delle somme dovute per il 2021 e per il 2020.

La Cardiochirurgia – fa sapere il sindacato Usb . entro 10 giorni è pronta a riaprire e riportare i Lea nella città del Catanzaro ai livelli precedenti”.