Cgil Cisl Uil Calabria: vaccinazione Covid 19 diventi un obbligo

Cgil Cisl Uil Calabria – sottolineano in una nota – ritengono necessario rendere obbligatoria la Vaccinazione Covid19 con provvedimenti del Governo ed invitano tutti i lavoratori e le lavoratrici in tal senso a completare la campagna di vaccinazione.

Chiedono – si legge in una nota – altresì alle parti datoriali l’applicazione dell’accordo del 29 Aprile un Protocollo sulla “ Estensione della campagna vaccinale anti Covid19 nei luoghi di lavoro” con la Regione Calabria, unitamente a tutte le Istituzioni e alle parti sociali che appunto favoriva la vaccinazione,con il coinvolgimento di tutti i lavoratori.

Nello stesso Accordo le organizzazioni sindacali , le Associazioni Datoriali e le Istituzioni interessate si erano impegnate che gli oneri derivanti dall’esecuzione del Tampone Covid 19 fossero a carico del Datore di Lavoro, rafforzando quanto già contenuto nel T.U. in materia di salute e sicurezza, in ordine all’obbligo organizzativo a carico delle aziende al fine di garantire la salubrità negli ambienti di lavoro e come tale misura di prevenzione rientrante tra quelle per la sicurezza, l’igiene e la salute durante il lavoro che in nessun caso devono

comportare oneri per i lavoratori.

Pertanto nel confermare tale orientamento e prevedendo di mettere in campo ogni utile azione tendente a favorire l’uscita dalla pandemia, intendiamo rinnovare la richiesta al governo nazionale, già avanzata dalle Confederazioni nazionali, per rendere obbligatoria la vaccinazione con apposita norma.

Infine ritengono opportuno e necessario un incontro con tutte le Associazioni Datoriali al fine di mettere in campo tutte le sinergie necessarie per fronteggiare la coda della pandemia e programmare la ripartenza economica, occupazionale e sociale dell’intera regione”.