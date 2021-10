Casi di intossicazione alimentare, da farmaci e abuso di alcol e droghe: corso di tossicologia a Catanzaro

Viviamo un’epoca in cui l’individuo vuole curare più il sintomo che la malattia e assistiamo all’abuso autonomo, senza prescrizione medica, di molti farmaci, tipo antidolorifici, che possono nuocere fortemente alla salute, alcune volte in modo irrimediabile. Per questa ragione, assume una grande importanza il Corso di Tossicologia organizzato dalla Struttura Operativa Complessa di Medicina d’Urgenza e Accettazione dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, con il patrocinio dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Responsabili scientifici del corso sono il dott. Peppino Masciari e la dott.ssa Concetta Custo, rispettivamente responsabile e dirigente medico della predetta Struttura Operativa.

Nella sala convegni del Seminario Arcivescovile San Pio X si è svolto il primo appuntamento al quale è intervenuto anche il presidente dell’Ordine dei Medici di Catanzaro, Vincenzo Antonio Ciconte.

“Assistiamo in modo sempre più frequente – affermano Masciari e Custo – a casi di intossicazione da paracetamolo o metformina, sostanze che possono essere molto pericolose e, in alcuni casi, anche mortali. Ma anche intossicazioni alimentari legate soprattutto ai funghi e ad alcuni tipi di pesce, come il salmone, il pesce spada e il tonno. In questi casi possono essere azionate gravi reazioni allergiche che comportano aritmie ventricolari e, a volte, anche la morte.”