Coronavirus Calabria, 161 nuovi contagi e tre vittime

Aumentano i contagi Covid 19 in Calabria anche a causa dell’incremento dei tamponi processati. Sono 161 nelle ultime 24 ore su oltre 5000 test effettuati. Confermata la tendenza alla stabilità del numero dei ricoverati che oggi sono in tutto 106 (uno in meno di ieri) dei quali 8 (+2) in terapia intensiva e 98 (-3) nei reparti. Tre nuove vittime.

Il comunicato

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.307.813 (+5.083).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 87.815 (+161) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 126 (8 in reparto, 4 in terapia intensiva, 114 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.494 (11.336 guariti, 158 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.245 (30 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.213 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.007 (26.349 guariti, 658 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 227 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 215 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.440 (8.325 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 993 (43 in reparto, 2 in terapia intensiva, 948 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.901 (29.490 guariti, 411 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 398 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 393 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.581 (6.478 guariti, 103 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica un ingresso di un paziente in terapia intensiva appartenente all’ASP di Vibo Valentia.

La tabella riassuntiva