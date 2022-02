Avis e CSAIn Calabria insieme per promuovere lo sport e la donazione del sangue

Diffondere stili di vita sani, incentivare la donazione del sangue, promuovere l’attività sportiva e la tutela sanitaria e assicurativa sugli infortuni. Sono questi i principali impegni che CSAIn (Centri sportivi aziendali e industriali) e AVIS realizzeranno in tutte le sedi calabresi grazie ad un protocollo d’intesa firmato questa mattina nella sede regionale dell’Avis.

A firmare la convenzione, il presidente regionale Calabria dell’ente di promozione sportiva CSAIn (Centri sportivi aziendali e industriali), Amedeo Di Tillo ed il presidente regionale Avis Calabria, Franco Rizzuti. In sala, alcuni soci e volontari.

“La nostra collaborazione consisterà nel promuovere e partecipare alle tante iniziative che entrambi realizzeremo – ha spiegato il presidente Avis Calabria Franco Rizzuti – , per perseguire congiuntamente quelli che sono gli obiettivi statutari delle nostre associazioni: da un lato la pratica sportiva e dall’altro la donazione del sangue”. Ed in particolare, sulla donazione, Rizzuti ha tenuto ad evidenziare che “purtroppo in questo periodo abbiamo un gran numero di positivi e quindi anche di donatori in quarantena”. “Stiamo vivendo un periodo difficile – ha concluso il presidente regionale Avis – e quindi invitiamo alla donazione del sangue con quello spirito di solidarietà che ci ha sempre contraddistinto”

“Devo ringraziare il presidente dell’Avis regionale perché siamo riusciti finalmente a portare a compimento questo protocollo – ha detto il presidente regionale CSAIn Amedeo Di Tillo – , così come avvenuto anche a livello nazionale. Sarà importante portare tutte le iniziative e tutti i valori di Avis e CSAIn in tutte le province. Credo che ci voglia collaborazione e coesione di intenti visto che gli obiettivi statutari di entrambe riguardano l’area civilistica, il benessere psicofisico e lo sport. Grazie a questa collaborazione con Avis, potremo, in maniera sinergica, riprendere a fare sport e promuovere la cultura della donazione del sangue che riteniamo importante”