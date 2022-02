I numeri

Covid, la Calabria tra le regioni con maggiore occupazione di letti in ospedale

Il tasso di occupazione nazionale in intensiva è al 10,4, in Calabria il 13.2% dove i reparti ordinari sono pieni oltre il 30% (in Italia il 22 ancora comunque superiore alla soglia critica)

Più informazioni su









La maggiore occupazione di letti per pazienti Covid nei reparti di area medica si registra questa settimana in Abruzzo (al 34%), Sicilia (32,8%) e Calabria (31,9%). La maggiore occupazione per pazienti Covid nelle terapie intensive è invece rilevata in Lazio (13,9%), Provincia autonoma di Trento (13,3%) e Calabria (13,2%). Emerge, secondo quanto si apprende, dalla tabella sugli indicatori decisionali del monitoraggio settimanale. Il tasso di occupazione nazionale in intensiva è al 10,4%, dunque poco oltre la soglia di allerta fissata al 10%. Quello nei reparti di area medica è al 22,2% rispetto alla soglia di allerta fissata al 15%.