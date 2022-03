Pandemia, quale luce oltre il tunnel? Domani iniziativa di Gutenberg Autunno-Inverno

Nell’ambito di Incontri Gutenberg Autunno Inverno domattina dalle ore 10,30 alle 13,00, si svolgerà all’Auditorium Casalinuovo di Catanzaro una manifestazione intitolata “La lunga crisi della Pandemia. Quale luce oltre il Tunnel ?”.

L’incontro si gioverà della partecipazione del professor Carlo Torti , Direttore di Infettivologia presso l’UMG ,scienziato e uomo di profonda cultura,e di una sua brava specializzanda vicina ai giovani per sensibilità e curriculum di studi nel catanzarese Liceo Siciliani.

Si cercherà di affrontare i temi connessi alla lunga fase pandemica, al ruolo della scienza nel contrasto alla pandemia, all’incidenza di essa sui nostri stili di vita e in particolare su libertà, socialità, istruzione e formazione culturale dei nostri ragazzi. Il tentativo è di mettere a fuoco i risvolti drammatici della crisi che ancora viviamo, ma anche di indicare con ragionevole ottimismo le vie e i modi attraverso i quali si sta superando la stagione più pesante per noi tutti.

Per quanto una guerra tremenda e ricca di incognite oggi sembra sovrastarci, occorre infondere nei giovani fiducia nelle Istituzioni sovranazionali che ci stanno consentendo attraverso la ricerca e le grandi leve dell’economia di sconfiggere il virus. L’augurio che ci scambieremo nel corso della mattinata sarà quello di far prevalere, alla fine, le possibilità dell’accordo pacifico reclamato dai movimenti giovanili che si stanno impegnando per un mondo liberato dalle guerre.