Sanità, Occhiuto all’Umg: “Lavoriamo per una Calabria autosufficiente”

“Tra qualche settimana avremo il piano operativo dopo aver fatto finalmente il piano pandemico e stiamo mettendo in campo anche la costituzione di gruppi di lavoro che saranno assistiti anche da personale della Guardia di Finanza per la ricognizione del debito”.

Lo ha detto il presidente della Regione e commissario della sanita’ calabrese Roberto Occhiuto, intervenendo all’Universita’ di Catanzaro a un seminario al quale ha partecipato anche Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l’emergenza Covid. Secondo Occhiuto, “occuparsi di sanita’ in Calabria ha un coefficiente di difficolta’ un po’ piu’ alto rispetto ad altre regioni. Ma siamo convinti – ha detto – che quest’opera ciclopica possa consegnare ai calabresi qualche risultato. Sono contento che oggi ci sia questa occasione di confronto, mi piacerebbe che l’Universita’ di Catanzaro diventasse l’hub, il ponte tra la sanita’ regionale e il patrimonio di competenze che stiamo cercando attrarre in Calabria. La presenza di Ricciardi ne e’ dimostrazione.

Oggi – ha evidenziato il presidente della Regione e commissario della sanita’ calabrese – insieme al mio consulente Miozzo abbiamo costruito altre occasioni di confronto tra il nostro sistema sanitario regionale ed eccellenze nella sanita’ nazionale: noi – ha sostenuto il governatore e commissario – dobbiamo avere la capacita’ di farci aiutare dai migliori creando poi qui le condizioni affinche’ la Calabria sia autosufficiente per competenze, esperienze, perche’ in passato a volte queste collaborazioni con grandi eccellenze nazionali nella sanita’ hanno generato solo un aumento della mobilita’ passiva.

Vi ricordate: venivano medici anche importanti, visitavano i pazienti qui in Calabria e poi magari se li portavano fuori perche’ si operassero fuori. No, il nostro modo di procedere – ha spiegato Occhiuto – dovrebbe essere quello di utilizzare queste competenze per consolidare buone pratiche e buone professionalita’ nella nostra regione: e’ questo e’ il lavoro che stiamo facendo”.