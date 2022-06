Ricoverati Covid, Calabria unica regione che è ancora sopra la soglia del 15%

Per i reparti di area non critica solo la Calabria supera la soglia del 15% di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid con il 16,8% comunque in costante diminuzione(la settimana scorsa era sopra il 17%). Il Veneto ha la percentuale piu’ bassa al 3,6% rispetto alla media nazionale del 7,1%. Tutte le regioni sono invece ben sotto la soglia del 10% con percentuali che passano dal 5,1% del Molise che registra il valore piu’ alto fino ad arrivare alla Basilicata e alla Valle d’Aosta dove il valore e’ per entrambe zero rispetto ad una media nazionale del 2,3%.