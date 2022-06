Covid Calabria: 838 nuovi contagi e una vittima. Stabile il tasso di positività

Sono 838 i nuovi contagi di Covid accertati oggi in Calabria secondo quanto si apprende dal comunicato odierno della Regione Calabria. Sostanziale stabilità nella percentuale di positività, di poco inferiore al 20%, rimbalzo invece per quanto riguarda il numero dei ricoverati in ospedale che ora sono 146 (5 in Rianimazione) nove in più di ieri. Una vittima.

Il comunicato

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3177405 (+4.235).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 399085 (+838) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3412 (40 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3370 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59408 (59090 guariti, 318 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 23057 (48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 23008 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 82576 (81460 guariti, 1116 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 719 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 711 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40967 (40734 guariti, 233 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2734 (38 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2694 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 143412 (142626 guariti, 786 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 842 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 836 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39227 (39054 guariti, 173 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 202 positivi di cui 2 fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano 10 nuovi casi.

L’Asp di Vibo Valentia comunica nel setting fuori regione si registrano 1 nuovo caso.

La tabella