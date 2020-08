Istituto Bianco di Sersale amico della dislessia

Quando si parla di dislessia, l’Istituto comprensivo “Giuseppe Bianco” di Sersale non fa scena muta.

La comunità educante sersalese, rappresentata dal dirigente scolastico la stimata Maria Brutto, ha conseguito l’ambito titolo di scuola “Dislessia amica” per i percorsi formativi dell’anno scolastico 2019/2020.

La formazione, organizzata dall’Associazione italiana dislessia, Ente accreditato dal Miur per la formazione della scuola, ai sensi della direttiva ministeriale 170/2016, ha coinvolto diversi educatori sersalesi con una sola finalità: promuovere una scuola per tutti e per ciascuno, immaginare una scuola in cui diversità è sinonimo di ricchezza.

Incontri con scrittori ed esperti di problematiche giovanili, visite guidate in remoto, corsi di formazione per docenti e ora anche scuola dislessia amica : la pandemia non ha fermato l’Istituto comprensivo “Giuseppe Bianco” di Sersale, impegnato com’è a costruire senso di comunità ed etica collettiva.