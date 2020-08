Scuola, in Calabria si tornerà in aula il 24 settembre

Gli studenti calabresi torneranno in aula il prossimo 24 settembre. Secondo quanto si è appreso proprio in queste ore la Regione Calabria ha inviato all’Usr, l’Ufficio scolastico regionale, il calendario relativo alle date del prossimo anno scolastico ed appunto proprio il 24 settembre è stato stabilito come giorno di ripartenza delle lezioni dopo mesi di stop a causa dell’emergenza sanitaria e ora del periodo estivo.Vacanze di natale 23 dicembre 6 gennaio inclusi, non si effettueranno lezioni il 7 dicembre (Ponte dell’Immacolata)e il 2 novembre. Ultimo giorno dell’anno 2020/2021 sarà il 12 giugno 2021.