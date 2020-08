Umg, Borse di studio a tutti gli studenti presente nelle graduatorie

Tutti gli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, presenti nelle graduatorie per l’ anno accademico 2019/2020 sono vincitori di borsa di studio.

“È un grande successo per l’intera comunità accademica catanzarese e per le istituzioni Afam di competenza reso possibile grazie alla sinergia di tutta l’Università Magna Graecia. Desidero ringraziare – dichiara Valerio Donato, presidente della Fondazione UMG- a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione il Magnifico rettore per il significativo contributo che l’Ateneo ha deciso di erogare per l’ampliamento del fondo per le borse di studio per l’anno accademico 2019/2020, soprattutto in considerazione dello sforzo affrontato dell’Umg in presenza di rigidi vincoli di bilancio e viste le numerose necessità a cui la nostra Università deve far fronte”.

Il presidente Donato rivolge al contempo un sentito ringraziamento alla comunità studentesca che, con abnegazione e determinazione, ha mantenuto alto l’interesse sul diritto allo studio universitario e ha promosso una significativa battaglia al fine di rendere beneficiari di borsa di studio tutti gli studenti idonei.

“Poter realizzare lo scorrimento di tutte le graduatorie in un anno così difficile per tutte le famiglie italiane – sottolinea Donato – è veramente motivo di grande soddisfazione e per questo voglio porgere un affettuoso ringraziamento ai componenti del Consiglio di Amministrazione e a tutto il personale della Fondazione che, con uno sforzo intelligente e appassionato, ha contribuito in modo determinante a conseguire questo risultato di particolare pregio. Sono certo – conclude Donato – che con queste premesse anche l’anno accademico 2020/2021 inizierà con gli auspici migliori”.